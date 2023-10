Portogallo | Martinez | «Ronaldo ha tantissima esperienza | rappresenta uno stimolo e un riferimento per i giovani»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro la Slovacchia Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro la Slovacchia. PAROLE – «Cristiano sta bene, gioca tanti minuti e segna tanti gol con il suo club. In Nazionale haunoe unper i. Stiamo facendo tutti il massimo. Non è uno sport individuale, è una partita di tutti e l’impegno non sta mancando».