(Di sabato 14 ottobre 2023) Leggi Anche Cerreto d'Esi (Ancona), uccide a coltellate l'ex moglie e poi chiedefiglia di chiamare i carabinieri Leggi Anche Como,la: gravissima in ospedale ...

Leggi Anche Cerreto d'Esi (Ancona), uccide a coltellate l'ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare i carabinieri Leggi Anche Como, accoltella alla gola la fidanzata: gravissima in ospedale ...

Pontedera (Pisa), accoltella la fidanzata alla gola: è grave TGCOM

Pisa, donna accoltellata a Pontedera: fermato il compagno Corriere Fiorentino

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una donna di 57 anni, italiana, è stata accoltellata alla gola dal compagno stamani a Pontedera (Pisa). L'aggressione è stata in strada, via de Nicola.