Poker azzurro contro Malta | doppietta per Berardi

(Di sabato 14 ottobre 2023) BARI (ITALPRESS) – L'Italia batte4-0 al San Nicola di Bari e sale a 10 punti nel girone di C di qualificazione agli Europei del 2024. Le reti di Bonaventura,) e Frattesi permettono alla nazionale di Luciano Spalletti di agganciare (con una gara in più da giocare) l'Ucraina al secondo posto e di portarsi a -3 dall'Inghilterra capolista, prossima avversaria a Wembley il 17 ottobre. Reduci da una preparazione tormentata, per via del caso scommesse che ha coinvolto Tonali e Zaniolo, gli azzurri cercano subito una partenza a razzo. Al 3? Locatelli si rende pericoloso con un tiro dal limite. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, Mancini in torsione di testa colpisce la traversa. L'1-0 arriva al 23?. La firma è di Giacomo Bonaventura che a 34 anni sigla il suo primo gol ...