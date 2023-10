Pisa | accoltella la ex alla gola in strada a Pontedera | arrestato

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Hato l'ex compagnatra lo sgomento dei passanti. E' successo questa mattina intorno alle 11.30 a), in via Enrico De Nicola. La donna, una 57enne italiana, è stata portata in codice rosso all'ospedale Felice Lotti di, dove è in corso l'operazione. L'autore del reato è stato, sempre a, poco prima delle 13. L'uomo è stato trovato nei pressi della stazione mentre tentava di darsifuga, con un biglietto per Livorno, dove risiede. In tasca, il coltello ancora insanguinato, con il quale ha colpito la vittima al collo.

