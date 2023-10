Pietro Vittorelli | morto d' infarto a 61 anni ex abate Montecassino | dai festini di sesso omosex e droga a inchiesta 8X1000

La comunità monastica di Montecassino è turbata per l'improvvisa morte dell'abate emerito d.. Le sue condizioni di salute erano ormai da anni precarie, ma non era immaginabile che la sua vita si spegnesse in modo così subitaneo e improvviso. Ora la comunità dei monaci è ...

Pietro Vittorelli nacque a Roma nel 1962 da una famiglia originaria di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone (Il Quotidiano ...