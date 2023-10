Pietrelcina | assessore al Bilancio assente in Consiglio | la minoranza chiede il rinvio del punto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri, 13 ottobre, si è riunito ilcomunale di. Dato che si parlava anche di conti, ci è dispiaciuta l’assenza dell’alnonché vicesindaco che sicuramente avrebbe potuto darci le delucidazioni del caso”. Così sui social il capogruppo diAlessio Ermenegildo Scocca traccia il resoconto della seduta. “Poiché non era di somma urgenza la ratifica variazione di, abbiamo sottolineato – aggiunge – come si potesse anche rimandare ilal prossimo, così da essere presenti tutti,compreso. In ogni caso, tra i punti della seduta, c’è stata ampia discussione da parte nostra su due punti in particolare: L’inserimento nel piano di ...