Pichetto Fratin | Chiederò a Bruxells di rinnovare il price cap

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’Italia chiederà all’Europa il rinnovo delcap sul gas. Lo ha annunciato durante la festa dell’Ottimismo del Foglio a Firenze il ministro dell’Ambiente Gilberto. "Domani vado a Lussemburgo per i consigli europei Energia e Ambiente: a dicembre scade l'accordo per ilcap e a nome dell'Italia, che ne era stato il promotore,il rinnovo per un anno", ha spiegato il ministro intervistato da Valerio Valentini. Quanto alla situazione energeticaha sottolineato che il conflitto scoppiato in Israele porta a una nuova attenzione sul fronte dei prezzi. "Una settimana fa avrei detto che siamo a metà del guado sul disegno energetico del governo: sono tranquillo sulle quantità, gli stoccaggi sono al 98 per cento, ma sono attento ...