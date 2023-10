Piantedosi | “Ci aspettano mesi difficili | opportuno mantenere alta l’attenzione”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 ottobre 2023) "L'episodio francese è quello che ci preoccupa di più. In Italia il sistema di intelligence e di prevenzione delle forze di polizia nazionali consentono di confidare su un sistema di prevenzione molto affidabile. Abbiamo quasi sempre intercettato questi fenomeni. Su questo mi sento di dare un’indicazione di fiducia. Il problema è che, come dimostra l’episodio di ieri in Francia, questa minaccia si presenta in maniera impalpabile, indefinita, fluida”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell’ottimismo del Foglio. Il ministroè intervenuto in seguito a una riunione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi proprio a Firenze. “Sicuramente cie complicati per i quali è ...