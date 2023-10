Perché il biberon termico può essere il giusto alleato per i genitori

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ilè uno degli accessori sicuramente indispensabili quando si ha un bambino piccolo: molte mamme iniziano a usarlo già con i neonati, se scelgono – o sono obbligate a seguire – l’allattamento artificiale o l’allattamento misto, altre iniziano a usarlo più avanti, ma in ogni caso è uno di quei must have di cui non si può proprio fare a meno. Spesso, però, la domanda che ci si pone è: come mantenere i liquidi al suo interno caldi o freddi per lungo tempo? La risposta puòilche, come suggerisce il nome, serve appunto a far mantenere la giusta temperatura a latte, acqua, camomilla o a qualunque altro liquido al suo interno. I vantaggi di unL’utilizzo di unpresenta diversi vantaggi; ecco i ...