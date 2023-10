“Per me è morto” | rivelazione agghiacciante nel calcio | coinvolto un campionissimo

il 42enne svizzero che lo scorso 7 ottobre, durante una cena in un ristorante di Bironico, in ...il 42enne, però, non c'è stato nulla da fare: nella mattinata odierna, la Polizia cantonale ...

Le picconate al muro e il crollo. Mattia, morto a 17 anni per un gioco ... LA NAZIONE

Mattia Simonetti, morto per girare un video nel casolare abbandonato: aveva 17 anni Corriere Fiorentino

Il giornalista morto nell'attacco nel Sud del Paese è Issam Abdallah, libanese, che lavorava per la Reuters secondo Al Manar, la tv degli Hezbollah. Altri cinque… Leggi ...In carica dal 2007, don Pietro Vittorelli rinunciò nel 2013 a causa di un grave attacco cardiaco che gli provocò la paralisi di parte del corpo e ...