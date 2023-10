Per Israele il dilemma è fra la liberazione dei prigionieri e la punizione di Hamas

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 14 ottobre 2023) Cronache dell’infamia. Sepolta nei resoconti di ieri c’era la notizia su un “leader di”, Saleh al Arouri, che aveva rilasciato una dichiarazione ad al Jazeera. Diceva che gli scempii e le efferatezze sui corpi degli israeliani civili indifesi, bambini, ragazze, donne e vecchi, non erano state l’opera dei militanti di, i quali al contrario si erano dedicati esclusivamente ai militari nemici, bensì dei cittadini “normali” di Gaza, corsi irresistibilmente fuori dai varchi alla recinzione per partecipare alla cuccagna. La giustificazione, chiamiamola così, è palesemente e ridicolmente falsa. Ed è vile, perché scarica sulla gente comune il compiacimento dell’atrocità che è un ingrediente statutario, “pedagogico” del terrore, dell’Isis come di. Pretende di attribuirsi un accredito da combattenti di Ginevra soverchiati ...