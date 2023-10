'Partecipare a unapro Palestina Noi non abbiamo partecipato a manifestazioni, svolgiamo il nostro ruolo in Parlamento'. Così Ellyalla festa del Foglio. Quanto al divieto di manifestazioni in ...

Pd: Schlein, 'manifestazione 11 novembre sarà a piazza del Popolo' Il Tirreno

CGIL, l'arrivo di Elly Schlein alla manifestazione a Roma - Italia ... Agenzia ANSA

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “La manifestazione sarà l’11 novembre a piazza del Popolo”. Lo annuncia Elly Schlein alla festa del Foglio. “Invitiamo a piazza del Popolo tutti quelli che vogliono ...I «ragazzi» di Elly Schlein vanno a briglia sciolta sul conflitto in Medio Oriente. Da Roma a Brescia. Passando per Firenze e Milano, la sinistra tentenna. Non si schiera con Israele. A Brescia… Leggi ...