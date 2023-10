Pavard | Inzaghi ha fatto la sua scelta Le ultime settimane spiegano

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Benjaminha conquistato definitivamente la fiducia di Simone. Inizialmente lasciato in panchina il francese a suon di buone prestazioni si è preso di forza il suo posto. QUALITÀ – Non è una partita, una singola partita, a poter cambiare il giudizio su Benjamin. Il francese ha sbagliato per la prima volta col Bologna in un match giocato perfettamente prima del gol di Joshua Zirkzee. Il difensore nelleha definitivamente conquistato il suo posto nella difesa a 3. Simoneinizialmente gli preferiva Matteo Darmian, lapiù forte quella nel derby vinto per 5-1 del 16 settembre. Di lì in poi peròha iniziato dal primo minuto in 5 delle 6 partite successive. L’unica panchina l’ha fatta con il ...