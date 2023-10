Pavard dal 1? alla prossima? Deschamps | «Correggerò delle cose»

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023)non ha giocato in Olanda-Francia, rimanendo in panchina per 90?, a differenza invece di Thuram. Il CT transalpinodà qualche indizio CHANCE? ? Dopo Olanda-Francia, Didierpotrebbe far giocare Benjaminnellepartita dopo la panchina di ieri: «Individualmente, mi assicuro di correggere alcune. Tutto dipende dalle loro condizioni. Sono utilizzati al massimo livello. Alcuni erano già subentrati ai Mondiali e volevano cercare questa qualificazione. Poi c’è sempre questa possibilità di migliorare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...