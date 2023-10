(Di sabato 14 ottobre 2023) Il museo deldiè stato chiuso eccezionalmente sabato a mezzogiorno "per motivi di sicurezza", mentre laè in stato di allerta per "emergenza" dopo l'attacco islamista ...

Abbiamo scelto, nell'attuale contesto nazionale di allarme "emergenza", di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli necessari", ha aggiunto la portavoce. La ...

Il Louvre evacuato e chiuso per un allarme attentato EuropaToday

Paura di attentati in Francia, evacuato il Louvre a Parigi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il museo del Louvre di Parigi è stato chiuso eccezionalmente sabato a mezzogiorno "per motivi di sicurezza", mentre la Francia è in stato di allerta per ...Il Paese è in stato di allerta dopo l'uccisione di un professore da parte un giovane islamista radicale. Parigi ha mobilitato 7mila soldati per paura che il conflitto tra Hamas e Israele abbia consegu ...