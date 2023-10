(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 13 ott. -(Adnkronos) - “Dal commodore ‘64 all'intelligenza artificiale fino al”, questo il tema del convegno che oggi, 13 ottobre, avvia l'di. Si è svolto nella sala Zuccari a Palazzo Madama, al Senato un incontro con la partecipazione del senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'informazione e l'editoria oltre al senatore questione del Senato, Antonio De Poli e il fondatore di, Gianni Potti. E altri ospiti e interventi tra i quali Gianpaolo Araco, capo dell'ufficio Strategie IT del Senato e Cristiano Cannarsa ad di Sogei. Poi sono intervenuti esperti di AI (professor Alessandro Sperduti),(direttore creativo di Uquido, Gianpaolo Greco), e Valter ...

Barachini: "Non fare con IA errori compiuti con Big Tech" 'Dal commodore '64 all'intelligenza artificiale fino al Metaverso', questo il tema del convegno che oggi, 13 ottobre, avvia l'2023 di Digital Meet. Si è svolto nella sala Zuccari a Palazzo Madama, al Senato un incontro con la partecipazione del senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del ...

Partita edizione 2023 Digital Meet, sguardo sul Metaverso Adnkronos

Partita del cuore, consiglieri e assessori in campo al Francioni Comune di Latina

la 17^ edizione della CorriMolfetta. La manifestazione podistica sarà valida come gara nazionale FIDAL di 10 km, inserita nel campionato regionale CorriPuglia. Ci sarà anche la possibilità per gli ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Meloni non pensa per niente di entra nel Ppe, guida un partito conservatore, abbiamo buoni rapporti, ma non ci pensa minimamente, né glielo abbiamo mai chiesto, a entrare ...