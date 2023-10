Parigi | evacuazione in corso anche a Gare de Lyon | video

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sembrerebbe un vero e proprio corto circuito quello che sta vivendoin queste ultime ore. Messaggi anonimi avvisano le forze dell'ordine di possibili pacchi bomba situati in alcune delle aree più turistiche della città. Nelde, evacuata dopo l'ennesimo avviso.

è piombata nell'incubo terrorismo . Il livello di allerta è massimo. Nel pomeriggio il messaggio anonimo che segnalava la presenza di una bomba, poi l'e l'arrivo dei gendarmi. Il ...

Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta alla bomba. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come ...Sempre a Parigi, una delle sale della Gare de Lyon - da cui partono i principali servizi ferroviari per il sud-est della Francia - è stata evacuata a causa di un oggetto abbandonato. Tuttavia, sembra ...