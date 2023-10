Pallanuoto | terza giornata per il campionato di A1 femminile Scopriamo risultati e classifica

(Di sabato 14 ottobre 2023)per ildi Serie A1 aldi. In scena oggi quattro match che seguono l’anticipo con il big match vinto a Roma dall’Orizzonte Catania. Due successi interni, firmati da Rapallo e Brizz, e due vittorie in trasferta oggi, con Plebiscito Padova e Bogliasco. Andiamo a rivivere tutti ie laagVenerdì 13 ottobre SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 11-14 (2-5, 2-2, 3-3, 4-4) Sabato 14 ottobre Olio di Calabria IGP Cosenza-Plebiscito Padova 8-13 (2-3, 3-6, 1-2, 2-2) RapalloTrieste 13-12 (4-2, 4-3, 4-4, 1-3) Brizz Nuoto-US Luca Locatelli Genova 16-13 (2-1, 3-4, 5-3, 6-5) Como Nuoto ...

La terza giornata si era aperta venerdì sera col big match. La Rapallo Pallanuoto fa suo l'altro big match e si impone. Arriva in terra lombarda il primo sorriso stagionale delle ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Nel terzo turno di Serie A1 le ragazze di Mario Sinatra espugnano la Pia Grande di Monza, tana del Como.