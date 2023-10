Palermo | Corini | “La proprietà è ambiziosa e sta investendo molto”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’allenatore delEugenioè intervenuto a Radio TV Serie A con RDS parlando dell’inizio di stagione dei rosanero: “Avevamo bisogno di partire bene e di essere protagonisti, abbiamo approcciato al meglio questo campionato, reagendo anche all’unica sconfitta subita in casa col Cosenza. Siamo andati a vincere a Venezia che è un grande risultato perché come noi saranno competitivi fino a fine campionato. Abbiamo dato forza e coraggio alle nostre ambizioni ma siamo solo all’inizio e c’è ancora tanto da fare“. Poi il tecnico ha parlato della società: “Abbiamo unaforte alle spalle, che ha investito tanto sule sa di cosa c’è bisogno per far crescere il club e dunque siamo orgogliosi di poterla rappresentare.è una grandissima piazza con una altrettanto grande ...