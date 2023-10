Osimhen | sempre tranquilli i rapporti in Nigeria | il cognato lo accusa di aver fatto arrestare la sorella

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sonoindi Victorche – stando alle accuse di suoe a quanto scritto dal portale nfplupdates – avrebbe denunciato e quindisuoOsita Okoli e sua. Scrive npflupdates.com: In un video pubblicato su X, Osita Okolo mostrato gli agenti che trascinano una donna in macchina. Secondo ildella superstar del Napoli, gli agenti del dipartimento di Stato hanno rapito la moglie in una destinazione sconosciuta per una questione che è ancora in tribunale. Ildi Victorlodirapito la moglie, ossia sua ...