Osimhen nella bufera | è accusato di aver fatto arrestare la sorella | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non c’è pace per Victor. Dopo il momento negativo con il Napoli e l’infortunio con la Nigeria, l’attaccante è finitoper una questione di famiglia. Le accuse sono arrivate dal cognato. Osita Okolo, cognato di, ha pubblicato sui social ildel presunto arresto di sua moglie, nonchédell’attaccante del Napoli. Secondo le ricostruzioni la vicenda sarebbe legata a una commissione di 470mila euro richiesta e mai ricevuta dal cognato per il trasferimento didal Lille al Napoli. “Victormanda la polizia a prendere con la forza sua(mia moglie) per una questione che è ancora pendente in tribunale tra lui e me”, scrive Okolo su Twitter. Ilè stato ...