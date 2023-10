Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno rivisto proprio lui!

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Grande Fratello Vip 7, serata speciale perGonzalezDal: chigli ex vipponi pochissime ore fa?Dal, ex amati concorrenti del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre tre milioni di telespettatori,un ex inquilino della Casa, il quale ha festeggiatoin queste ore il suo compleanno. ...