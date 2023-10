Organico aggiuntivo ATA | contratti supplenze PNRR dal 16 ottobre | NOTA Agenda Sud dal 3 novembre

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le scuole iniziano a ricevere comunicazione per l'ottenimento dell'ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia. La comunicazione via mail arriva dopo la chiusura della rilevazione aperta fino al 25 settembre per l'e fino al 3per l'destinato al PianoSud. L'articolo .

Le scuole iniziano a ricevere comunicazione per l'ottenimento dell'ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia. La comunicazione via mail arriva dopo la chiusura della rilevazione aperta fino al 25 settembre per l'PNRR e fino al 3 ottobre ...

Organico aggiuntivo ATA: comunicazione alle scuole per ottenimento, tra poco al via le supplenze. Collaboratore scolastico il profilo più richiesto Orizzonte Scuola

Organico aggiuntivo per progetti "Agenda Sud": DL 123/2023 Cisl Scuola Roma

Le scuole iniziano a ricevere comunicazione per l'ottenimento dell'organico aggiuntivo ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia ...Perché non inserire Educazione Sanitaria in classe La proposta è stata avanzata dal Premio Nobel alla Fisica Giorgio Parisi.