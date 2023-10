Organico aggiuntivo ATA | comunicazione alle scuole per ottenimento | a breve le supplenze Collaboratore scolastico il profilo più richiesto

(Di sabato 14 ottobre 2023) Leiniziano a ricevereper l'dell'ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia. Lavia mail arriva dopo la chiusura della rilevazione aperta fino al 25 settembre per l'PNRR e fino al 3 ottobre per l'destinato al Piano Agenda Sud. L'articolo .

Sull'da dare alle scuole arriva un importante impegno da patte del ministro dell'Istruzione e del Merito: durante un Question Time sulle iniziative di potenziamento delle scuole del Sud ...

Organico aggiuntivo, per Valditara la scadenza di fine 2023 è solo di natura contabile. Anief: bene, ora attendiamo le modifiche nella Legge di Bilancio Orizzonte Scuola

Organico aggiuntivo ATA: comunicazione alle scuole per ottenimento, tra poco al via le supplenze. Collaboratore scolastico il profilo più richiesto Orizzonte Scuola

Le scuole iniziano a ricevere comunicazione per l'ottenimento dell'organico aggiuntivo ATA. Lo fa sapere Uil Scuola Rua Lombardia ...Perché non inserire Educazione Sanitaria in classe La proposta è stata avanzata dal Premio Nobel alla Fisica Giorgio Parisi.