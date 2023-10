Ordine d’arrivo MotoGP | Sprint Race GP Indonesia 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP d’, quindicesimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Mandalika è andata in scena molto combattuta fin dalla partenza. I piloti si sono trovati a fronteggiare un contesto molto difficile: da un lato le complessità della pista e dall’altro le temperature nelle quali i centauri hanno gareggiato. Il tutto condensato in 16 giri. Si partiva in una situazione di classifica molto particolare. Francesco Bagnaia arrivava all’appuntamentono con appena tre punti di margine nei confronti di uno scatenato Jorge Martin. L’iberico, reduce dalla doppietta a Motegi “+GP”, aveva in mente di replicare per mettere Pecco con le spalle al muro e complicargli ulteriormente le cose. Altro tema interessante era quello ...