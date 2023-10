Ordina una torta di laurea e dice al pasticciere cosa scrivere sopra | ma lui commette uno strafalcione clamoroso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 14 ottobre 2023) Unndola propriaper il grande giorno, ma ilrovina tutto scrivendo in maniera sbagliata il percorso di studio Le torte dirappresentano un'importante tradizione celebrativa in molte culture. Questi dolci speciali sono realizzati per onorare il raggiungimento di un traguardo significativo: il conseguimento di un titolo universitario. Oltre a essere deliziose, esse sono simboliche e spesso personalizzate per riflettere la personalità e gli interessi di chi festeggia quel giorno. Tale dessert tipico è spesso uno strato diricoperto di glassa o fondente, su cui è realizzata un'opera d'arte commestibile. La decorazione in questione può rappresentare il diploma universitario, il cappello accademico, il simbolo della facoltà o del corso di ...