Ora l’Anpi fa la resistenza ai cantanti | “No al concerto di Kanye West | è contro i valori partigiani”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Con raro sprezzo del ridicolo Anpi e associazioni partigiane fanno laai. A indignare l’associazionee i responsabili di Casa Cervi l’imminentedel rapper americano, in programma venerdì prossimo 20 ottobre a Reggio Emilia. Undai contorni misteriosi, confermato venerdì dal prefetto Maria Rita Cocciufa che ha spiegato come «in tarda mattinata sia arrivata la richiesta di autorizzazione per l’evento» sciogliendo i dubbi e le incertezze dei giorni scorsi Il palco alla Rcf Arena è praticamente pronto. Le operazioni di allestimento per accogliere, secondo quanto riporta ‘Il Resto del Carlino’, sono terminate giovedì sera. E ilverso rapper, che ...