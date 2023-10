Oltre 400mila civili hanno già lasciato Gaza “Hamas usa anche i bambini come scudi umani” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non si fermano, nella notte, i raid aerei di Israele nella Striscia di: secondo fonti palestinesi i missilicolpitoabitazioni provocando morti e feriti. Il bilancio degli attacchi sarebbe di 1900 morti. Solo ieri sono stati 256 i morti (compresi 20 minori) e 1.788 i feriti. Nella notte l’esercito israeliano (Idf) ha bombardatoalcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. L’esercito israeliano haarrestato230 operativi diin diverse località della Cisgiordania dall’inizio dell’operazione Spade di Ferro. Lo riferiscono i media israeliani. Tra gli arrestati, ci sonodue esponenti di spicco dell’organizzazione terroristica. You can see their injuries, hear their cries and feel them trembling from ...