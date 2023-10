Olanda | Koeman contro Xavi Simons | «In due occasioni non ha capito nulla»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le parole di Ronald, ct dell’, dopo la sconfitta degli Oranjela Francia Al termine della partitala Francia il ct dell’Ronaldha fortemente criticato la prestazione di. Di seguito le sue parole. «In duenon sa cosa sta succedendo intorno a lui. Prima si dimentica del terzino destro, poi lo fa entrare in area. Penso anche che Hartman sarebbe dovuto essere più vicino per impedire il cross. In quei momenti difensivi non devi solo guardare la palla, devi essere responsabile del tuo avversario e fermarlo.non l’ha fatto durante questa ...