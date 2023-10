Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre | quindici feriti | stessa compagnia della strage nel cavalcavia

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un terribile remake dell’di una settimana fa acostato la vita a 21 persone, è avvenuto questa sera nella cittàterraferma veneziana: un’autobus,società del bus precipitato il 3 ottobre, "La", è uscito di carreggiata, senza controllo, andando a sbattere contro il pilastro di un’abitazione, in Via Carducci. Solo per miracolo non vi sono vittime ....