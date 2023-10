Nuovi raid nella notte su Gaza | media | Quasi duemila morti finora | Israele | Evacuazione sicura dalla Striscia dalle 9 alle 15 | Onu

14 ott 10:13 Ripresi i lanci di razzi da Gaza sul sud di Israele Sono ripresi i lanci di razzi da Gaza sul sud di Israele dopo una pausa di circa 10 ore. Lo ha detto l'esercito spiegando che per ora a ...

Nuovi raid su Gaza. Israele bombarda postazioni di Hezbollah in Libano. Netanyahu: "È solo l'inizio" - Tra i rottami del pick up e il cavalletto del reporter ucciso, Issam Abdallah - Tra i rottami del pick up e il cavalletto del reporter ucciso, Issam Abdallah RaiNews

Israele, raid e incursioni a Gaza: «Trovati corpi di israeliani» ROMA on line

Almeno 120 i civili israeliani in ostaggio. Idf: "Per evacuazione da Gaza senza danni c'è tempo fino alle 16". Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano ...(Adnkronos) - Nuovi raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, che su X pubblica le immagini dell'operazione nel territorio "per eliminare la minaccia di cellule e ...