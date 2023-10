Nuova Zelanda | il centrodestra conquista il Parlamento nelle elezioni post Jacinda Ardern

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lasvolta a (centro)destra. Il Partito Nazionale guidato dal conservatore Christopher Luxon, che sarà il nuovo primo ministro del Paese, ha vinto leper il nuovocon oltre il 40% per cento dei voti. Il governo laburista, che ha governato per ben sei anni e in difficoltà dopo le dimissioni dell’ex premierdieci mesi fa, ha ammesso di essere stato sconfitto. «Non siamo nella posizione di formare un governo», ha detto il primo ministro uscente Chris Hipkins ai suoi sostenitori. «Nessuno di noi voleva questo risultato, ma voglio che siate orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in 6 anni», il messaggio dal palco della capitale Wellington. Ora Luxon, che non ha ottenuto la maggioranza nelmonocamerale di 120 seggi, ...