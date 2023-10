Nuoto | World Cup Atene 2023 | Ceccon brilla nei 100 stile | Martinenghi quinto nei 50 rana

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Continua laCup di, che sarà adfino a domenica 15 ottobre per poi andare a Budapest dal 20 al 22. Prosegue la grande stagione di Thomas, che vince i 100libero. Il 23enne di Schio nuota in 48”36 dominando letteralmente la gara. Secondo posto per il trinidadiano Dylan Carter, a tre decimi in 48?62, davanti all’australiano Zac Incerti, terzo a mezzo secondo in 48?88. Niente medaglia per Nicolò, che ènella finale dei 50. Il classe 1999 non riesce a scendere sotto il 27 nuotando in 27?04. Vince il solito Qin, oro a Fukuoka anche nei 100 e nei 200, toccando in 26?52. Secondo posto per il rientrante Peaty in 26?89. Sul gradino più basso del podio Fink in 26?98. Qui i risultati ...