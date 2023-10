Nuoto di fondo | Paltrinieri sul gradino più alto del podio a Mondello

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si è conclusa la prima giornata di ‘Dominate The Water’, il circuito di gare diin acque libere ideato da Gregorio, campione del mondo e olimpico. Grandissima partecipazione di pubblico e di circa duecento sportivi, da agonisti ad amatori, che hanno partecipato alla “3 kilometri”, nuotando in mare aperto. “è la spiaggia più bella del mondo. Invidio davvero chi è nato e cresciuto qui. Sono molto legato alla Sicilia e contentissimo di avere scelto Palermo come tappa finale del tour“, ha commentato, sulpiùdel, appena uscito dall’acqua. Al termine della gara, il 29enne fuoriclasse emiliano ha annunciato che parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al Centro di accoglienza Padre Nostro di ...