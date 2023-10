Numeri civici in contrada Olivola | Mastella | “Ridato dignità ai cittadini”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione era drammatica. Non averesignificava avere distanza dalla città”. Il Comune, con il sindaco Clementel’assessore con la delega all’Urbanistica Molly Chiusolo, i consiglieri con delega alle Contrade Loredana Iannelli e Giovanni Zanone Alboino Greco Marcello Palladino Mara Franzese, havisibilità, riconoscibilità e posizione nello spazio a tante abitazioni sparse sul territorio, dando in sostanza unacivica a questi insediamenti che erano privi di numero civico come se non fossero parte del tessuto cittadino. La cerimonia simbolica si è tenuta in. Sono infatti stati installati ben 1416ad abitazioni, i quali si sono aggiunti ...

... - via Galimberti, nel tratto compreso tra via Boves e via Monteverde, - via Boves, nel tratto compreso tra la Croce Verde e via Moccagatta, - via Pisacane, nel tratto compreso tra i37 ...

Contrade, inaugurate tre strade con rispettivi numeri civici ... Comune di Benevento

Nuovi numeri civici. La targhetta si paga - Pesaro il Resto del Carlino

“Con l’ultimo bando“, prosegue, “siamo arrivati al numero record di 170 progetti pervenuti da aspiranti ... alla sua creazione– dichiara Minnie Ferrara, direttrice dalla Civica Scuola di Cinema ...Arezzo, 13 ottobre 2023 – Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 49 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti. L’appun ...