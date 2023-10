Non vuole inquinare | l’azienda lo licenzia | che goduria

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 ottobre 2023) E forse magari anche basta con gli esaltati che credono d’essere ancora negli anni ‘70 quando si andava a cercar se stessi in India come Franz Di Cioccio in “Vado a vivere da solo”: “Uau, le nuvole: quelle sì che sono crude, le nuvole”. E questa è la storia di uno di loro, anche lui nato non per caso in Italia, il Gianluca Grimalda, ricercatore, climatologo, e ho detto tutto, andato a finire in Papua Nuova Guinea da dove pretendeva di tornare quando gli pareva, anche tra due mesi, e come gli pareva, in aereo no che inquina, o il cargo o niente. Il cargo, notoriamente, non va a diecimila litri di nafta a miglio marino ma a Pateravegloria. Siccome il climatologo, della valente schiatta di quelli con farfallino o perline o bastone della medicina, è sì nato in Italia ma impiegato in Germania, ha clamorosamente cannato i suoi calcoli ritrovandosi segato all’istante: preko, tu resta in Papua ...