Non pulisce casa per due giorni | l’esperimento di una tiktoker

Leggi su dilei

(Di sabato 14 ottobre 2023) Gli stereotipi di genere, specialmente quelli legati ai lavori domestici, rappresentano ancora un ostacolo considerevole per l’uguaglianza tra i sessi, sia in Italia sia nel resto del mondo. Nonostante gli sforzi fatti per promuovere la parità, il 77% degli italiani preferisce ancora che le donne si occupino delle faccende di. Questi risultati emergono da una recente indagine condotta da Taskrabbit, un dato che sottolinea quanto sia ancora radicata l’idea antiquata che le donne siano naturalmente più adatte a svolgere questo tipo di mansioni. È sorprendente come, nel XXI secolo, molte persone continuino a credere che tali attività siano una sorta di “superpotere” esclusivamente femminile. Come se le mani degli uomini fossero biologicamente incapaci di afferrare una scopa o di spingere il pulsante di avvio della lavatrice. Eppure, unanon ...