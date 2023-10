Non lo sanno neanche loro | Reazione a Catena | nuovi campioni sotto accusa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Andrà in onda fino al 31 dicembre, che ormai è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Gli ascolti sono eccellenti per il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, così come il seguito sui social: in particolare tanti giovani si sono avvicinati al programma, al punto che c'è chi replica il gioco dell'intesa vincente per mettersi alla prova con gli amici. Nella scorsa puntata si è assistito a un cambiamento importante, perché le Amiche in Onda hanno perso. Non batteranno il record dei Dai e Dai per le puntate consecutive, ma comunque si sono portate a casa più di 100mila euro in gettoni d'oro grazie allabravura. Per la verità le ex campionesse non hanno attirato particolari simpatie sui social, tanto è vero che parecchi utenti hanno espresso soddisfazione per lasconfitta. I ...