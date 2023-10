“Non ho più energie” | Carlotta Mantovan a Ballando | il video dalla sala prove

Leggi su chenews

(Di sabato 14 ottobre 2023)confessa di non avere più. Ildicon le stelle è virale: ecco che cosa è successo. La conduttrice tornerà presto in tv dato che sarà una delle protagoniste del varietà di Rai 1. A volerla a gran forza è stata Milly Carlucci che ha reso ufficiale la sua presenza via social. Ledipercon le stelle (Instagram @morenoporcu) – chenews.itDopo aver partecipato in passato come “ballerina per una notte”,è nel cast dicon le stelle e ballerà insieme a Moreno Porcu. È stato proprio il ballerino a condividere un ...