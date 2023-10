“Non dovevi andartene così” Grave lutto per Paola Perego | una notizia che fa malissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Bruttissimanella famiglia di. Unmoltoha colpito la conduttrice televisiva, che ne ha parlato con enorme dolore sul social network Instagram. Qui non ha solo scritto un messaggio struggente, commentato da centinaia di utenti, ma anche pubblicato delle foto che la vedono in sua compagnia. Ha condiviso tantissimi anni con lui e ora che non è più possibile incontrarlo, la sofferenza è devastante.ha dovuto fare i conti con questoterribile, che la sta costringendo a vivere ore indimenticabili in senso negativo. Non potrà mai scordarsi queste giornate da incubo, ma fortunatamente ha al suo fianco vip e gente comune che le sta manifestando tanta vicinanza. Un sostegno fondamentale per provare ad ...