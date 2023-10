No! Questa foto non ritrae un libro per bambini «potenzialmente scolastico»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sono in molti a temere che «l’ideologia gender» approdi nelle scuole: il dibattito è acceso, e i detrattori sono determinati a evitare che i loropossano entrare in contatto con tutto ciò che è vicino alla comunità Lgbtq+. Arriviamo quindi alla polemica su un presuntoper», dove vediamo un corpo «generalmente ricco di estrogeni». Per chi ha fretta: Si sta diffondendo sui social ladi un presunto» per, in cui viene mostrato un corpo «generalmente ricco di estrogeni». Lacondivisa proviene in realtà da unpensato per i ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni). Non ...