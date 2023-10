NJPW Destruction in Ryogoku 2023 – Review

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lunedì 9 ottobre allaKokugikan laha tenuto l’evento a tema Destrucion, ultimo evento di un tour che va avanti da un mese. Nella tappa di Kobe sono stati difesi quattro titoli e abbiamo visto SHO conquistare il titolo KOPW contro Taichi; in questo show invece abbiamo sei difese titolate e la difesa del Best of Seven Series. Perciò passiamo subito ai risultati e ai miei pareri sull’evento. I i PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Takahiro Katori, Kengo, Jun Masaoka, Kazuma Sumi & Takeshi Masada vs YOSHI-HASHI, Toru Yano, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask & Oskar Leube (08:14) La novità diè stata l’introduzione della Frontier Zone, dove vi partecipano persone esterne alla. In questo match abbiamo avuto un rappresentante della Eagle Pro, due della scena indipendente giapponese e due della DDT ...

