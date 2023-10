Nigeria | infortunio Osimhen | esami fatti | domani i risultati

(Di sabato 14 ottobre 2023) Victorè stato sottoposto aglimedici a seguito dell’subito ieri nella partita trae Arabia Saudita. Il calciatore del Napoli, in giornata, si è recato a fare una risonanza magnetica e isaranno disponibili. Alcuni dirigenti della nazionalena hanno parlato di un possibileal tendine del ginocchio. Il ct José Peseiro ha dichiarato che nella prossima partita, in programma lunedì contro il Mozambico,non scenderà in campo. SportFace.

L'IN NAZIONALE Osimhen è uscito nel match amichevole trae Arabia Saudita. Non dovrebbe essere nulla di grave . Crampi. Il nigeriano è in contatto con la staff medico del Napoli.

Victor Osimhen è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio che ha subito ieri nell'amichevole