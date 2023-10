Netanyahu si è rivolto alla nazione | è solo l’inizio

... ma ha emesso un ordine di evacuazioneai 1.1 milioni di abitanti di Gaza City costretti a ... Ieri sera il primo ministro israeliano Benjaminha tenuto un discorso alla nazione, ...

Netanyahu, 'Hamas deve essere schiacciato come l'Isis' Agenzia ANSA

Partiti i raid di terra a Gaza, “recuperati anche i corpi di israeliani”. Crisi umanitaria: Israele apre due … La Stampa

L'ultimatum israeliano è scaduto ieri sera, poi l'attacco. Colonne di disperati in fuga dal conflitto, Hamas li utilizza come scudi umani. Biden: «Crisi umanitaria è una priorità». L'Onu: «Un inferno» ...Dopo aver invitato per due volte nel corso della giornata gli abitanti di Gaza City a dirigersi verso la parte meridionale della Striscia, l'esercito israeliano rompe gli indugi e annuncia l'ingresso ...