Nazionale | dopo Chiesa se ne va anche Zaccagni oltre a Tonali e Zaniolo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 ottobre 2023) . Sembrava che Spalletti avesse convocato Politano e invece no, è arrivato El Shaarawy. Come scrive Sport Mediaset: Luciano Spalletti perde un altro pezzo.i controlli fisici effettuati ieri e in mattinata, Filipporisulta non essere in grado di recuperare per la sfida dell’Italia programmata per martedì sera in casa dell’Inghilterra. L’ex Verona quindi, farà ritorno alla Lazio per proseguire nel recupero. Scrive il Corriere dello Sport: Mattianon recupera e torna a casa. Il giocatore della Lazio, che non aveva seguito laa Bari per la gara di questa sera contro Malta ed era rimasto a Coverciano per continuare a lavorare a parte per recuperare dall’infortunio alla caviglia, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al Centro Tecnico Federale – come comunicato dalla Figc – “non ...