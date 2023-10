Nazionale | Bonaventura | “Primo gol azzurro | è un’emozione grande”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) “gol ina 34 anni? L’emozione è, segnare con laè una cosa speciale. Abbiamo affrontato una squadra chiusa ed era importante sbloccare la partita“. Lo ha detto il centrocampistaGiacomodopo la vittoria per 4-0 su Malta e la prima rete in, dopo tre anni di assenza. “Ci ho sempre sperato, anche se più passava il tempo e meno chance avevo – dice a Rai Sport a proposito del ritorno a Coverciano in occasione degli impegni di qualificazione ad Euro 2024 -. Sono felice, mi sento bene e sto giocando allacon il club. Spero di dare una mano“. Poi sull’evoluzione del ruolo: “Dieci anni fa il centrocampista si faceva in maniera completamente diversa, ora si corre in avanti e si pressa di più – ...