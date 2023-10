(Di sabato 14 ottobre 2023) Lucaè l'unico italiano in tabellone allo European Open, l'ATP250 di(montepremi 750.950), l'unico torneo del circuito maggiore in Belgio in programma dal 16 al 23 ottobre alla Lotto ...

, che punta alla terza vittoria in carriera nel circuito ATP, affronta per la prima volta in carriera Dominic, ex numero 3 e oggi numero 72. Il match è inserito nel primo quarto del ...

Nardi-Thiem, che primo turno ad Anversa - Atp SuperTennis

Bratislava: al via Nardi, Travaglia e Zeppieri SuperTennis

Luca Nardi è l'unico italiano in tabellone allo European Open, l'ATP250 di Anversa (montepremi €750.950), l'unico torneo del circuito maggiore ...Luca Nardi, Stefano Travaglia e Giulio Zeppieri sono in gara nel challenger slovacco di Bratislava (145.000 € di montepremi sul cemento).