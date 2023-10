Napoli | senti Braida | «Garcia? Se delegittimato deve andare via»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ariedoha voluto dire la sua sulla situazione allenatore in casa: le sue dichiarazioni su RudiAriedo, a Radio Marte, ha così parlato della situazione allenatore in casa. LE PAROLE – «Per risolvere il problema, alla dirigenza servirebbe davvero la bacchetta magica e questo è difficile. Un tecnicocomunquevia, specie dopo il contatto con Conte. È chiaro che si è creato un problema, trovare però altre soluzioni non è facile. Ilè una grande squadra, è campione d’Italia in carica, bisogna trovare la soluzione capendo bene i motivi. Ecapire come riprendersi».

