Napoli | infortunio Osimhen in Nazionale | la prima diagnosi | tifosi in ansia

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Quali sono gli aggiornamenti sull’di, capitato durante una partita giocata con la Nigeria. La situazione in vista di Verona-, non arrivano buone notizie dal Portogallo, dove l’attaccante delè sceso in campo in una partita amichevole giocata tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita. Contro la selezione guidata da Roberto Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.