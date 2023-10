Napoli | il questore vieta i funerali di Rosetta Cutolo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Maurizio Agricola, hato ipubblici di, la sorella del superboss Raffaele. La cerimonia che si sarebbe dovuta svolgere domani ad Ottaviano è stata proibita per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ad annunciare il decesso della donna, 86 anni, erano stati in un manifesto il fratello Pasquale, la cognata, i nipoti, i pronipoti e tutti gli altri parenti. Le esequie dovevano partire alle 10,20 dalla abitazione della defunta, in vico delle Rose, 8 e proseguire per la chiesa di San Michele Arcangelo. La salma sarà cremata a Domicella e poi portata per la tumulazione nel cimitero di Ottaviano dove sono sepolti il fratello Raffaele, morto a febbraio di due anni fa, e il figlio di quest’ultimo, Roberto, ...